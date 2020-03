Ibovespa sobe com pacote trilionário e recupera os 70 mil

São Paulo – O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quarta-feira (25), tendo no radar a possibilidade de o pacote de estímulos de mais de 2 trilhões de dólares ser aprovado ainda hoje no Senado americano. A medida é uma das mais esperadas pelo mercado financeiro, que anda preocupado com os impactos econômicos do coronavírus. Às 10h42, o principal índice da bolsa brasileira subia 2,56% e registrava 71.511 pontos.

O projeto americano deve atender diversos setores da sociedade, como pequenas e grandes empresas e governos estaduais e municipais, além de prever um ajuda de custa para famílias de baixa e média renda de 1.200 dólares por adulto e 500 dólares por criança.

“Junto da atuação recente dos principais bancos centrais do mundo e da melhora verificada no quadro técnico dos mercados, o novo pacote de gastos ajudou a reviver o apetite de investidores por ativos de risco”, escreveram analistas da Guide Investimentos em relatório a clientes.

Entre os investidores brasileiros, também repercute as últimas falas do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional. “[Ele] conseguiu ser criticado por todos, pelos ataques contra a imprensa, governadores e especialistas em saúde. . A sensação geral é que também falta a figura de um administrador da crise no governo”, afirmou Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital Modalmais, em análise matinal.