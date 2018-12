São Paulo – A bolsa paulista fechou com o Ibovespa em alta pelo terceiro pregão seguido nesta quinta-feira, 13, com as ações da Gol entre as maiores altas na sessão após o governo brasileiro acabar com o limite de participação de capital estrangeiro em companhias aéreas do país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,9 por cento, a 87.757,87 pontos, de acordo com dados preliminares.

O volume financeiro somava 9,6 bilhões de reais.