Ibovespa sobe com expectativa de retomada econômica

A expectativa de o pior cenário econômico já tenha ficado para trás impulsiona as bolsas de valores do mundo. No Brasil, as ações seguem o movimento internacional. Às 12h03, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subia 1,95% e marcava 80.417,89 pontos.

Parte do bom humor se deve às medidas de afrouxamento das quarentenas, que tende a aquecer as economias. Na Europa, países como Itália, Espanha e Alemanha já diminuíram o isolamento social. Nos Estados Unidos, 31 dos 50 estados devem iniciar algum tipo de reabertura econômica até o fim da semana.

“Os mercados estão mais animados. Hoje deve ser um dia de recuperação”, disse Gabriel Ribeiro, analista da Necton Investimentos. Segundo ele, os relatórios dos economistas-chefes do Morgan Stanley e do Goldman Sachs, que afirmam que o pior já passou, também aumentaram o otimismo dos investidores.

No cenário externo a notícia de que os Estados Unidos estão considerando estender algumas exclusões tarifárias de produtos chineses, apesar das recentes ameaças do presidente Donald Trump sobre a origem do coronavírus. “Isso ajuda a reduzir, pelo menos no curto, a questão da guerra comercial”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Por outro lado, a política brasileira continua pesando negativamente. “As declarações recentes do presidente [Jair Bolsonaro] são bem polêmicas e tem desagradando bastante o mercado”, disse Ribeiro. Segundo ele, os ataques verbais a instituições, como o Supremo Tribunal Federal tem causado repercussão negativa entre os investidores. “Isso causa muita instabilidade.”

Outra preocupação grande é com relação aos depoimentos de Sergio Moro dados à Polícia Federal, que podem agravar ainda mais a crise política se tornados públicos. “Pesa bastante porque [isso] pode encaminhar para um processo de impeachment. Mas, pelas circunstâncias atuais, não vejo isso ocorrer ainda neste ano”, comentou Ribeiro.