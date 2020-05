Ibovespa recua com dados sobre desemprego nos Estados Unidos

O Ibovespa recua, nesta quarta-feira, 4, puxado pelo cenário externo, que virou para queda, após os dados sobre desemprego nos Estados Unidos, que vieram acima das expectativas. No Brasil, o rebaixamento da perspectiva de crédito pela Fitch e o condicionamento fiscal preocupam os investidores. Às 11h30, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 0,95% e marcava 78.715,21 pontos.

Pela manhã, o otimismo dos mercados internacionais com a reabertura das economias deu lugar à cautela, quando a ADP divulgou a variação dos empregos privados nos Estados Unidos. Segundo o instituo de pesquisa, o país perdeu 20,236 milhões de empregos, em abril. . A projeção dos economistas apontavam para uma queda de 20 milhões de empregos. “Os números vieram muito ruins, foi uma dos piores da história dos Estados Unidos”, afirmou William Teixeira, economista da Messem Investimentos.

Por aqui, os investidores viram com maus olhos a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do pacote de auxílio emergencial de 125 bilhões de reais aos estados e municípios, feito sem a contrapartida do congelamento de salários de funcionários públicos “Isso é bem negativo em termos fiscais”, afirmou Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

“O Brasil vinha arrumando a casa, mas parece que esqueceram da responsabilidade fiscal. Não temos espaço para isso”, afirmou Teixeira.

A preocupação com o futuro fiscal do país é a mesma compartilhada pela Fitch, que usou o cenário econômico do Brasil como justificativa para a redução da perspectiva. O segundo ponto para a decisão da agência de classificação de risco, de acordo com a própria, foi a instabilidade política.

Ontem, após a divulgação do depoimento do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, o Ibovespa chegou a reduzir os ganhos já próximo do fim do pregão. No entanto, o fato não deve ter grande pressão sobre os negócios hoje. “Na medida que as pessoas foram lendo o depoimento, viram que não tinha nenhuma ‘bala de prata’, nenhuma bomba muito grande”, disse Esteter.