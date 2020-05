Ibovespa sobe com investidores em busca de oportunidades

A bolsa brasileira sobe, nesta quarta-feira, 13, com os investidores digerindo o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e em busca de oportunidades. Às 11h12, o Ibovespa, principal índice acionário, subia 0,60% e marcava 78.337,54 pontos.

Em videoconferência, a maior autoridade monetária dos Estados Unidos voltou a reafirmar que novos estímulos pode ser necessários para atenuar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus covid-19. “Os EUA já são o país que mais promoveu estímulos. Mas o mercado sempre espera mais. Quanto mais, melhor”, afirmou Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos.

No entanto, houve alguma decepção com as falas do presidente do Fed. “Tinha a expectativa de que a fala dele direcionasse para a possibilidade de juros negativo, mas o Powell acabou fechando essa porta”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Nos Estados Unidos, os índices futuros viraram para queda, apesar do Fed ter deixado em aberto a possibilidade de mais estímulos.Segundo Laatus, a alta da bolsa brasileira é reflexo da busca por oportunidades, após as quedas de ontem, após notícias sobre o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo segue no radar dos investidores, ainda céticos com a gravidade do conteúdo .

“Esse tom mais cauteloso tem um pouco da questão de como foi com o ex-presidente Michel Temer [no episódio do Joesley Day]. À princípio, teve toda uma insegurança, mas quando saiu o vídeo o sentimento foi outro”, disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Franchini acredita que a bolsa brasileira ainda pode ter fortes perdas, caso o conteúdo do vídeo comprometa a imagem do presidente. “Ainda não está 100% precificado. A queda de ontem não foi a esperada para um vídeo ‘bombástico’. O mercado ainda está incerto sobre até onde isso pode prejudicar o governo. Se um impeachment se tornar factível, vamos ter uma volatilidade muito maior do que a que estamos tendo, vamos para novos circuit breakers”, afirmou.

Destaques

Nesta manhã, também foi divulgado o resultado das vendas de varejo referente ao mês de março, que vieram melhores do que o esperado. No período, as vendas caíram 1,2% na comparação anual. A expectativa era de houvesse uma contração de 6%.

“Isso acaba gerando uma correção de preços das ações do setor. É um belo fôlego para quem as tem no portfólio”, disse Franchini.

Na bolsa, varejistas como Via Varejo e Lojas Americanas figuravam entre as maiores altas da sessão, subindo 3,27% e 2,14%, respectivamente. Já as ações da Braskem subiam 9% e lideravam as altas do Ibovespa, após ter o banco de investimentos UBS mudar a recomendação de venda para a compra da ação.