Ibovespa sobe com expectativa de flexibilização de quarentenas

A bolsa brasileira sobe, nesta terça-feira, 12, em linha com os mercados internacionais, que repercutem as medidas de afrouxamento do isolamento social na Europa e nos Estados Unidos. Às 10h27, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 0,81% e marcava 79.720,13 pontos.

O otimismo ainda é maior tendo em vista que o estado de Nova York, o mais atingido dos EUA, deve começar a sair da quarentena nesta semana. Na véspera, o governador de NY, Andrew Cuomo, afirmou que três regiões do norte do estado estariam aptas a iniciar o processo de reabertura. Na cidade de Nova York, no entanto, a quarentena deve ir até junho, de acordo com o prefeito Bill de Blasio.

“Nova York querendo voltar aos poucos já é um ponto que vai favorecer muito o avanço das bolsas, por tudo aquilo que representa para o mundo e para o mercado financeiro”, disse Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos.

Apesar do otimismo com as reaberturas, o clima ainda é de cautela, já que, entre os investidores, há o temor de que uma segunda onda de contaminação volte a derrubar o preço das ações.

A preocupação com essa possibilidade cresceu durante o fim de semana, quando novos focos do coronavírus covid-19 foram registrados em países que experimentaram alguma flexibilização do isolamento social. Ontem, o temor de uma nova onda ditou o pessimismo nos mercados globais.

O anúncio de que 79 produtos americanos podem entrar na lista de isenção de tarifas da China também ajuda o mercado, uma vez que diminui as incertezas sobre o cumprimento do acordo comercial.

Destaques

Embora ainda bastante pressionado pela queda da demanda, o petróleo sobe nesta terça, com a expectativa de menor isolamento social e após o anúncio de corte de produção por parte da Arábia Saudita, na segunda. A alta da commodity favorece a Petrobras, que sobe pouco mais de 1,5% na bolsa e ajuda a dar o tom positivo ao Ibovespa, devido à sua grande participação no índice.

Entre as maiores altas da sessão, figuram os papéis de varejistas. A ação da Hering sobe 5,6% e lidera as altas do Ibovespa. Em seguida, aparecem os papéis da Renner, que avançam 4,2%. O movimento de apreciação ocorre a um dia antes do resultado de abril referente às vendas no varejo e após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) reiterar que pode voltar a cortar a taxa básica de juros em até 75 pontos base na próxima reunião.