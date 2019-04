Ibovespa sobe com cenário político em calma e exterior otimista

São Paulo — A bolsa paulista começava a segunda-feira, 1º, no azul, embalada pelo cenário externo benigno, após dados melhores sobre a economia chinesa, em sessão com noticiário político-econômico relativamente tranquilo no país.

Às 10:03, o Ibovespa subia 0,11 por cento, a 95.522,4 pontos.