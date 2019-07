São Paulo — A bolsa paulista começava a segunda-feira com o Ibovespa ligeiramente em alta, com o noticiário corporativo repercutindo nos negócios, enquanto investidores aguardam decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos nesta semana.

Às 10:11, o Ibovespa subia 0,15 %, a 102.973,87 pontos.