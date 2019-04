São Paulo — A bolsa paulista mostrava ganhos na manhã desta quinta-feira, 4, após encerrar em queda na véspera na esteira da conturbada participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, recebendo apoio nesta sessão do clima de baixa aversão ao risco no exterior.

Às 10:16, o Ibovespa subia 0,48 por cento, a 94.947,34 pontos.