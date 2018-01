Ibovespa sobe após duas quedas, em dia de agenda esvaziada

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista tinha leve alta nesta quinta-feira, buscando definir uma tendência em dia de agenda fraca e após duas quedas que deram uma pausa no rali do início do ano.

Às 11:52, o Ibovespa subia 0,44 por cento, a 78.540 pontos. O giro financeiro era de 1,5 bilhão de reais.

O noticiário econômico mais esvaziado e a proximidade do índice de máximas históricas abrem espaço para uma negociação sem viés firme, enquanto o mercado aguarda novidades sobre a articulação do governo para avançar com a reforma da Previdência.

O fluxo de recursos estrangeiros que segue forte para a bolsa neste início de ano também está ajudando a manter o tom positivo. No ano até o dia 8 de janeiro, o saldo de investidores estrangeiros estava positivo em 2,6 bilhões de reais.

“Mantidos os sinais de um bom nível de liquidez financeira internacional, o Brasil ainda pode se mostrar atrativo para a entrada de novos recursos de investidores estrangeiros”, escreveram os analistas da corretora Magliano, destacando, no entanto, que a política tem potencial para pesar na decisão dos investidores.

Destaques

– ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES ON avançava 2,92 por cento, entre as maiores altas do Ibovespa, após a equipe do Itaú BBA reiterar a recomendação “outperform” para os papéis e elevar o preço-alvo para 43 reais, ante 29 reais.

– PETROBRAS PN subia 0,77 por cento e PETROBRAS ON tinha alta de 1,01 por cento, em linha com o tom positivo para os preços do petróleo no mercado internacional.- VALE ON ganhava 1,04 por cento, na contramão dos contratos futuros do minério de ferro na China.

– USIMINAS PNA avançava 2,63 por cento, CSN ON tinha alta de 1,95 por cento e GERDAU PN subia 1,73 por cento, voltando ao território positivo diante dos recentes aumentos nos preços do aço a clientes e também em dia de ganhos para os contratos futuros de aço na China.

– ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 0,81 por cento, ajudando a manter o Ibovespa no azul devido ao peso em sua composição. BRADESCO PN, também de grande relevância no índice, tinha alta mais modesta, de 0,46 por cento.

– SUZANO PAPEL E CELULOSE ON caía 0,15 por cento e FIBRIA ON recuava 0,3 por cento, após analistas do Credit Suisse destacarem cautela no curto prazo, com a expectativa de queda de preços de celulose a partir de fevereiro, antes da voltarem a subir no final do ano.