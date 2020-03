Ibovespa sobe à espera de novos estímulos econômicos

O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quinta-feira (26), apesar de os dados de desemprego dos Estados Unidos terem sido piores do que o esperado. O número de americanos que solicitaram o seguro desemprego disparou para 3,28 milhões enquanto a expectativa era de que o número ficasse em 1,6 milhão. Com isso, os investidores esperam novos estímulos do Federal Reserve (Fed) para atenuar os impactos econômicos do coronavírus. Às 10h42, o principal índice da bolsa brasileira avançava 3,65% e ficava em 77.690 pontos.

“Os dados foram tão ruins que o mercado interpretou como positivo, já pensando na possibilidade de o banco central americano injetar mais incentivos”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Mais cedo, em entrevista publicada pela CNBC, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não iria “ficar sem munição” para atenuar os efeitos da doença na economia.