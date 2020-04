Ibovespa sobe com dados comerciais da China melhores do que o esperado

O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira em alta de 2,37%, cotado a 80.703 pontos, em linha com o otimismo no exterior. É que os dados comerciais na China vieram melhores do que o esperado conforme as fábricas retomam a produção. As exportações caíram 6,6% em março sobre o ano anterior, enquanto as importações diminuíram 0,9%.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,93%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,59%.

Uma das ações para prestar atenção hoje é a da companhia aérea Azul. É que o controlador reduziu sua participação na empresa, ao passar de 11.432.352 ações preferenciais, correspondentes a 3,34% do total, para 2.116.004 ações preferenciais em março. A companhia esclarece que não houve alteração na posição de ações votantes detidas pelo acionista controlador, totalizando 622.406.638 ações ordinárias.