São Paulo — A bolsa paulista começava a quarta-feira no azul, beneficiada pelo cenário externo benigno com progressos nas negociações comerciais entre EUA e China, enquanto agentes financeiros aguardam participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência da Comissão de Constição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Às 10:08, o Ibovespa subia 1,01 por cento, a 96.348,97 pontos.