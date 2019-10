Ibovespa rumo aos 110 mil?; Bolsonaro nega evidências e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Argentina, balanços, reformas: o Ibovespa rumo aos 110 mil?

A grande expectativa do dia é pela votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado

“Não há crise nenhuma. Zero”, insiste Bolsonaro apesar de caos no PSL

Mesmo com conflitos no partido, presidente defende que a crise é uma “invenção” e que a aprovação da reforma da Previdência esta semana não será prejudicada

Reforma da Previdência: Senado votará proposta em segundo turno nesta terça-feira

Texto entra na reta final da tramitação mais de um mês depois da previsão inicial feita pelo governo. Antes do plenário, relatório sobre emendas será votado pela CCJ

Brasil planeja ‘choque’ em tarifa industrial

Segundo o Valor Econômico, documento prevê corte unilateral da TEC para automóveis, calçados, têxteis, químicos e aço

Ministro do turismo depõe no Senado enquanto PSL continua em conflito

Marcelo Álvaro já recusou 3 convites para falar sobre candidaturas-laranja no Congresso, mas na condição convocado, não poderá faltar ao encontro

Bolsonaro tem novo nome para embaixada caso Eduardo desista do cargo

Em missão oficial no Japão, presidente afirmou que pode indicar o diplomata Nestor Forster para ocupar o posto em Washington se seu filho desistir de ter o nome submetido ao Senado

Marinha diz que 900 toneladas de óleo foram retiradas do Nordeste

Segundo o Ibama, 72 municípios de nove estados tiveram suas praias afetadas pelo material

FGTS antecipado e 13º do Bolsa Família liberam R$ 14 bi extras na economia

O valor vai se somar aos R$ 30 bilhões do FGTS e do PIS/Pasep que já têm liberação prevista para este ano

Supremo sofre pressão para manter 2ª instância

De acordo com o Estadão, órgãos de segurança monitoram mensagens enviadas à Corte, que vai retomar amanhã julgamento sobre jurisprudência de prisões; caminhoneiros ameaçam fechar rodovias

Evo Morales perde maioria no Congresso e eleitores entram em confronto

O partido Comunidade Cidadã, de oposição, também não conta com respaldo suficiente para ter maioria absoluta em nenhuma das duas Câmaras do Legislativo

Trudeau conquista 2º mandato no Canadá, mas sem maioria absoluta

Maioria relativa no Parlamento o obrigará o premiê a buscar apoio entre partidos pequenos para sobreviver

Irlanda do Norte legaliza aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo

Nos outros países do Reino Unido, as práticas, até então proibidas aos norte-irlandeses, são legais desde 1967

Política e mundo

Eduardo Bolsonaro desliga todos os 12 vice-líderes do PSL na Câmara

Lista dos destituídos é composta em sua maioria por parlamentares ligados ao presidente da legenda, Luciano Bivar

Deputados do PSL vão ao STF para barrar suspensão

Em investida contra grupo bolsonarista, PSL decidiu aumentar o número de integrantes do partido com direito a voto dentro da sigla e suspender 5 deputados

Executiva do PSL convoca reunião para instituição de Conselho de Ética

Partido, comandado por Luciano Bivar, quer a abertura de processos para possível suspensão de 19 deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro

Deltan Dallagnol abre mão de promoção para ficar na Lava Jato

Deltan considerou que se saísse agora poderia deixar a impressão que estava admitindo erros

Cresce suspeita de fraude nos resultados das eleições na Bolívia

Até o momento da interrupção da apresentação dos dados, Morales tinha 45,28% contra 38,16% de Carlos Mesa

Senado chileno aprova projeto que congela aumento da tarifas do transporte

Nesta segunda, o Exército do Chile decretou um novo toque de recolher na região metropolitana Santiago, o terceiro nos últimos dias

Enquanto você desligou…

Leilão de cessão onerosa pode ser mais caro já feito e levantar US$ 50 bi

14 produtoras, como Exxon Mobil e Shell, têm chance rara de competir por campos que já produzem e podem conter o dobro das reservas de petróleo da Noruega

Inpi expande programa que acelera patentes para todos os setores

Programa permite que os brasileiros utilizem o resultado do pedido de patente em outros países para acelerar a análise no Brasil, e vice-versa

Petrobras aumenta preço do GLP residencial entre 4,8% e 5,3%

Sindicato diz que preço do GLP empresarial e do GLP residencial estão praticamente iguais, “o que é um bom sinal para o mercado”

Petrobras completa 1 mês sem reajustar diesel, maior período em 1 ano

Preço médio do diesel nas refinarias da petroleira figura em cerca de 2,30 reais por litro desde 19 de setembro

Carrefour Brasil tem alta de 8,9% nas vendas do 3º tri

O Carrefour Brasil informou ainda que as vendas online tiveram crescimento de 44,2%, para 449 milhões de reais

Vale suspende atividades em barragem de Minas

Enquanto a disposição de rejeitos em Itabiruçu estiver suspensa, a barragem adotará o protocolo de emergência em Nível 1

Banco de Desenvolvimento de MG capta 100 milhões de euros do BEI

Empréstimo é a maior operação internacional da história do banco mineiro e a primeira do BEI em Minas Gerais

Trump diz que ser presidente lhe custou de US$ 2 bilhões a US$ 5 bilhões

Patrimônio líquido do presidente dos EUA era de 3,1 bilhões de dólares e permaneceu inalterado em relação ao ano passado

Agenda

Nesta terça-feira (22), a reforma de Previdência deverá enfrentar votação decisiva no Senado.

Nos EUA, o Departamento de Tesouro divulga o Balanço Orçamentário Federal, com a saúde das contas públicas de lá. Já o National Association of Realtors publica os números referentes às vendas de casas existentes/usadas ao longo do mês de setembro, assim como no acumulado do ano. o índice serve para medir a força do mercado imobiliário e também da economia como um todo.

E como acontece todas as semanas, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de petróleo e gasolina dos EUA.

E fique ligado no discurso de Robert S. Kaplan, presidente do Fed de Dallas, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Frase do dia

“Não desperdice sua energia tentando mudar opiniões. Faça seu trabalho e não ligue tanto para os outros” — Tina Fey, comediante