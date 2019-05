São Paulo — A bolsa paulista rodava estabilidade nesta quinta-feira, com agentes financeiro digerindo a leitura mais fraca do PIB brasileiro e monitorando cenário político doméstico, enquanto leve recuperação no apetite por risco elevava mercados externos.

Às 10:05, o Ibovespa caía 0,05%, a 96.517,23 pontos.