Ibovespa renova máximas em dia de feriado nos EUA

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou no azul nesta segunda-feira, renovando máxima histórica, com o permanente bom humor que levou ao rali no início do ano, numa sessão tranquila sem o referência do mercado norte-americano fechado por feriado.

O Ibovespa subiu 0,51 por cento, a 79.752 pontos, após subir a 79.846 pontos no melhor momento da sessão, renovando as máximas históricas de fechamento e intradia.

O giro financeiro do pregão somou 10,1 bilhões de reais, incluindo o exercício de opções sobre ações que movimentou 4,76 bilhões de reais..

O rali tem sido sustentado pela perspectiva positiva para a economia mundial, assim como diante da visão favorável para o cenário local, com recuperação da economia, inflação sob controle e juros baixos.

“Olhando para frente, vamos ter momentos de realização, mas o viés para a bolsa continua positivo”, disse o gerente de renda variável da H.Commcor Ari Santos, adicionando que a expectativa por resultados corporativos também tem abastecido o otimismo.

Na agenda econômica, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou alta de 0,49 por cento em novembro sobre o mês anterior, quando avançou 0,37 por cento.

Destaques

– PETROBRAS PN subiu 0,29 por cento e PETROBRAS ON teve alta de 0,54 por cento, após concluir a venda de fatias nas concessões das áreas de Lapa e Iara, ambas na Bacia de Santos, para a petrolífera francesa Total, em negócio que pode envolver 2,35 bilhões de dólares.

– USIMINAS PNA avançou 2,54 por cento e CSN ON teve alta de 2,57 por cento, com investidores otimistas com o setor diante de recentes aumentos nos preços de aço a clientes e com melhora em recomendações. GERDAU PN foi na contramão e recuou 1 por cento.

– GPA PN ganhou 2,16 por cento após reportar aumento de 6,8 por cento nas vendas totais líquidas no quarto trimestre ante igual período de 2016 e ganho de 8,2 por cento no ano. O rival Carrefour Brasil, que divulga prévias na terça-feira, caiu 0,68 por cento.

– CPFL ON avançou 4,06 por cento, liderando as altas do Ibovespa, com a crescente aposta de que a State Grid fará uma nova oferta pública de aquisição (OPA). Em novembro, uma OPA movimentou 11,3 bilhões de reais, com 408,5 milhões de ações negociadas a 27,69 reais cada. Para a Guide Investimentos, a CPFL é uma das ações preferidas do setor elétrico, e o mercado enxerga o momento como uma oportunidade de comprar, uma vez que os papéis seguem descontados.

– IRB BRASIL ON teve alta de 1,38 por cento, após analistas do Credit Suisse iniciarem cobertura do papel com recomendação outperform e preço-alvo de 45 reais.