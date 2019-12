São Paulo — A bolsa paulista começava a quinta-feira com o Ibovespa em leve queda, mas ainda acima dos 114 mil pontos, um dia após renovar máxima história e sem tendência clara nos mercados no exterior, com os papéis da Cogna entre as maiores baixas.

Às 10:09, o Ibovespa caía 0,19 %, a 114.096,63 pontos.