Ibovespa recua quase 1,5% com tombo das ações da Vale e da Petrobras

São Paulo – A bolsa paulista fechou com o Ibovespa em queda de quase 1,5 por cento nesta sexta-feira, 23, ampliando a perda na semana para 2,6 por cento, em meio ao tombo das ações da Vale e da Petrobras, conforme preocupações com o crescimento econômico global derrubaram preços de commodities no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,43 por cento, a 86.230,22 pontos.

O volume financeiro no pregão somou 12,78 bilhões de reais, mais fraco que a média diária do mês, de 14,85 bilhões de reais, afetado pela sessão mais curta nas bolsas nos Estados Unidos e entre o feriado do Dia de Ação de Graças e o fim de semana, com muitos agentes financeiros emendando.

Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 2,6 por cento, deixando o desempenho de novembro negativo em 1,4 por cento. No ano, contudo, ainda sobe 12,86 por cento.

Para economistas do Barclays, os mercados globais voltaram a ser pressionados pela incerteza política elevada e preocupações com as perspectivas de crescimento da economia mundial, conforme nota a clientes nesta sexta-feira, assinada por Gapen, Christian Keller e Antonio Garcia Pascual.

“Não há como negar a desaceleração do crescimento global, mas a mera extrapolação do ‘momentum’ recente pode representar um quadro excessivamente pessimista”, avaliam. Eles veem espaço para redução do ruído político (Brexit/orçamento da Itália) e incertezas comerciais (EUA-China) nas próximas semanas.

Em Wall Street, o S&P 500 encerrou com queda de 0,66 por cento, acumulando perda de mais de 3 por cento na semana e de cerca de 10 por cento ante sua máxima recorde de fechamento em 20 de setembro. O petróleo Brent desabou 6 por cento, para 58,80 dólares o barril.

Do cenário doméstico, o analista Vitor Suzaki, da Lerosa Investimentos, destacou que os anúncios recentes de novos nomes para a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (ministérios e estatais) reforçaram o viés econômico liberal do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, o que agradou agentes de mercado.

“No entanto, os eventos no exterior suscitaram fuga de ativos de risco, o que afetou commodities e mercados emergentes em geral, minando também a bolsa no Brasil”, disse.

Dados da B3 mostram saída líquida de 3,36 bilhões de reais em capital externo no segmento Bovespa em novembro até o dia 21 (última informação disponível). No ano, o saldo está negativo em 9,27 bilhões de reais.

Destaques

– VALE despencou 6,83 por cento, acompanhando o movimento de outras ações de mineradoras negociadas no mercado europeu, na esteira da queda dos preços de minério de ferro na China e de outros metais. BRADESPAR PN, holding que concentra seus investimentos em Vale, recuou 5,72 por cento.

– PETROBRAS PN caiu 3,1 por cento e PETROBRAS ON recuou 2,34 por cento, pressionadas pelo forte recuo dos preços do petróleo no exterior, que fecharam em mínimas de 2018. A sessão também teve nova fase da operação Lava Jato, com a Polícia Federal cumprindo 22 mandados de prisão por propina de 68 milhões de reais em obra da companhia na Bahia.

– USIMINAS PNA cedeu 4,86 por cento, com papéis de siderúrgicas também afetados por apreensões sobre a economia global. A companhia reuniu-se com investidores nesta sexta-feira. De acordo com relato de analistas do Bradesco BBI, está confiante de que conseguirá reajustar em 20 a 25 por cento os preços de aço para montadoras a partir de janeiro.

– BANCO DO BRASIL valorizou-se 0,79 por cento, a 44,80 reais, cotação de fechamento recorde, após comentários do economista Rubem Novaes, indicado para presidir o banco no próximo governo, de que pretende usar os mercados de capitais em processos de privatizações dentro da instituição financeira. Na máxima do dia, a ação chegou a 45,79 reais.

– BB Seguridade subiu 1,38 por cento, também beneficiada pelas sinalizações do futuro presidente do BB, uma vez que a companhia é o braço de seguros e previdência do banco.

– BRF caiu 3,82 por cento, após alta nos dois pregões anteriores, período em que acumulou valorização de 11,6 por cento. Apesar de notícias mais positivas nesta semana, como a abertura do mercado mexicano para algumas fábricas brasileiras, incluindo da BRF, as perspectivas para a companhia seguem desafiadoras, com endividamento ainda bastante elevado.

– B2W avançou 3,38 por cento e MAGAZINE LUIZA teve acréscimo de 1,47 por cento, em meio ao evento promocional Black Friday no comércio, enquanto VIA VAREJO UNIT cedeu 1,15 por cento. A consultoria Ebit|Nielsen estima que o faturamento das vendas online na Black Friday neste ano cresça 15 por cento em relação a 2017.

– SARAIVA PN , que não está no Ibovespa, caiu 13,88 por cento, para 1,80 real, menor cotação de fechamento da sua história, após a maior rede de livrarias do país pedir recuperação judicial ao não conseguir acordo com fornecedores para renegociar dívidas.