São Paulo — A bolsa paulista começava a sexta-feira no vermelho, com as ações da Gol liderando as perdas do Ibovespa após a Delta anunciar acordo com a rival chilena Latam Airlines , que contempla a venda da participação da norte-americana na companhia aérea brasileira.

Às 10:15, o Ibovespa caía 0,07 por cento, a 105.242,58 pontos.