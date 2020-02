Ibovespa recua com temores sobre coronavírus no radar

São Paulo – O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quinta-feira (20) em linha com as bolsas internacionais, que também registravam perdas. No radar dos investidores, ainda está o coronavírus, que fez sua primeira vítima fatal na Coreia do Sul. Por volta das 12h38, o principal índice da B3 caía 0,80% e ficava em 115.586,31.

Entre os principais componentes do índice, as ações dos bancos e da Petrobras pressionavam a baixa, recuando cerca de 1%, embora o resultado do quarto trimestre da empresa, divulgado na noite de quarta-feira (19), tenha agradado o mercado.

No período, a empresa teve lucro líquido de 8,153 bilhões de reais – 287,87% superior na comparação anual. No ano, o lucro líquido da companhia ficou em 40,137 bilhões de reais – o maior da história da Petrobras. “A empresa já havia divulgado o relatório de produção com excelentes números, o que se confirma agora com os dados do balanço do trimestre e do acumulado de 2019”, disse Pedro Galdi, analista da Mirae Asset.

Já a Ultrapar, que decepcionou no resultado trimestral, caía mais de 5% na Bolsa. No quarto trimestre, a empresa teve prejuízo de 258,4 milhões de reais, enquanto a expectativa média de analistas consultados pela Bloomberg era de lucro de 359,2 milhões de reais.

“Acreditamos que é muito cedo para voltar a ser otimista com as ações da Ultrapar. Para termos uma visão mais positiva, precisaríamos observar uma recuperação consistente de resultados nas principais divisões do grupo, como Ipiranga e Oxiteno”, escreveram analistas da XP Investimentos em relatório.