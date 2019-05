São Paulo — A bolsa paulista mostrava perdas nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio à deterioração no clima político no país e cenário de atividade fraca, com Marfrig e Ultrapar em pontas opostas do Ibovespa após encerrarem a temporada de balanços de empresas brasileiras na véspera.

Às 10:19, o Ibovespa caía 0,83 por cento, a 90.863,96 pontos.