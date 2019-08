São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira sem uma tendência clara, tendo ainda de pano de fundo um ambiente mais avesso a risco no exterior, com uma bateria de resultados corporativos na pauta doméstica e começo dos trabalhos envolvendo a tramitação da reforma da Previdência no Senado.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,05%, a 101.863 pontos.