São Paulo — O tom negativo prevalecia na bolsa paulista nesta quinta-feira, 25, sem uma tendência clara no mercado externo, enquanto o cenário político local continua no foco, com esperada criação de comissão especial para analisar a reforma da Previdência, e a temporada de resultados trimestrais trouxe os números do Bradesco.

Às 10:11, o Ibovespa caía 0,22 por cento, a 94.835,24 pontos.