Ibovespa recua com cena externa negativa; Fibria sobe com balanço

São Paulo – O principal índice de ações da B3 recuava pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira, na esteira do viés negativo no mercado internacional, enquanto Fibria era destaque positivo após forte resultado no quarto trimestre e noticiário ligado à atividade de fusão e aquisição.

Às 11:30, o Ibovespa caía 0,33 por cento, a 84.418 pontos. O volume financeiro somava 1,19 bilhão de reais.

As bolsas europeias e futuros acionários nos Estados Unidos recuavam, assim como commodities como petróleo e minério de ferro.

A equipe da corretora H.Commcor destacou que a correção técnica nos mercados externos nesta terça-feira testa o recente otimismo e rali da bolsa brasileira no ano.

O expressivo fluxo de capital externo, contudo, tem evitado um movimento de ajuste mais significativo no mercado acionário brasileiro, com as entradas líquidas de investidores estrangeiros na bolsa já superando 7 bilhões de reais em 2018.

Em relatório a clientes, a H.Commcor destaca que, da cena doméstica, o foco agora deve ser no noticiário ligado à reforma da Previdência e nas pesquisas eleitorais.

Destaques

– ITAÚ UNIBANCO perdia 0,74 por cento e exercia a maior pressão de baixa no Ibovespa, com o setor financeiro de modo geral na ponta negativa. BRADESCO PN recuava 0,58 por cento e SANTANDER BRASIL, que divulga resultado após o fechamento, cedia 0,76 por cento.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON recuavam 0,71 e 0,88 por cento, em meio à queda dos preços do petróleo no exterior. A petroleira também era destaque no noticiário corporativo com dados sobre reservas e adesão a programa de parcelamento de dívidas, entre outros.

– QUALICORP caía 3,67 por cento, maior queda doIbovespa. Na véspera, administradora de planos de saúde coletivos informou que o Wellington Management Group elevou sua participação para 14.684.048 ações ordinárias, ou aproximadamente 5,08 por cento.

– FIBRIA subia 1,99 por cento, em meio à repercusssão positiva do resultado do quarto trimestre, com forte crescimento do Ebitda ajustado, além de notícias de que a Paper Excellence estaria interessanda na companhia, a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo.

– VALE operava sem tendência definida, oscilando entre leves altas e baixas, tendo como pano de fundo nova queda nos preços do minério de ferro à vista na China, embora contratos futuros da commodity tenham fechado a terça-feira em leve alta.