Ibovespa recua com cautela pré-carnaval e noticiário corporativo

São Paulo – O principal índice de ações da B3 recuava na manhã desta sexta-feira, em meio a um ambiente externo negativo e com agentes financeiros adotando cautela antes de fim de semana prolongado, com o noticiário corporativo doméstico também sob os holofotes.

Às 11:23, o Ibovespa caía 0,55 por cento, a 81.084 pontos. O volume financeiro do pregão somava 1,4 bilhão de reais.

“Ninguém vai ficar muito exposto com o feriado do Carnaval… é provável até que ocorra uma diminuição na exposição pelos investidores”, afirmou um profissional da área de renda variável de uma corretora no Rio de Janeiro.

Não haverá negociação e liquidação na bolsa na segunda e terça-feira em razão do Carnaval, com as operações sendo retomadas na Quarta-feira de Cinzas às 13h.

O quadro externo desfavorável a ativos de risco nesta sexta-feira endossava a cautela, em particular após movimentos abruptos ao longo da semana, com o índice acionário norte-americano S&P 500 caindo ao redor de 4 por cento em dois dias.

As bolsas na Europa tinham uma sessão de perdas, assim como o petróleo e o minério de ferro à vista na China, enquanto o futuro do S&P 500 cedia 0,05 por cento.

Destaques

– LOJAS RENNER caía 3,57 por cento, entre as maiores quedas do Ibovespa, após resultado abaixo da expectativa do mercado, pressionado por custos maiores na operação de varejo.

– ELETROBRAS PNB e ELETROBRAS ON avançavam 3,6 e 3,84 por cento, respectivamente, após uma assembleia geral de acionistas da companhia aprovar na véspera as condições de privatização das distribuidoras de energia do grupo.

– ECORODOVIAS recuava 2,28 por cento, também na ponta negativa do índice, tendo de pano de fundo corte na recomendação para ‘underweight’ pelo Morgan Stanley, que também reduziu seu preço-alvo para as ações de 12,70 para 9,50 reais.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON perdiam O,37 e 0,1 por cento, respectivamente, com o petróleo operando em queda pelo sexto pregão consecutivo, uma vez que a forte produção nos Estados Unidos elevou a perspectiva de crescimento acentuado dos estoques globais.

– USIMINAS PNA subia 1,94 por cento, após seus controladores Ternium e Nippon Steel fecharem acordo para encerrar disputas em torno da gestão da companhia com uma nova governança, tendo ainda no radar resultado da siderúrgica no quarto trimestre de 2017.