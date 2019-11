São Paulo — O Ibovespa recuava novamente nos primeiros negócios desta quarta-feira, em linha com um mercado internacional que analisava com cautela os sinais sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China dados pelo presidente Donald Trump, em discurso na véspera.

Às 10:13, o Ibovespa caía 0,34% o, a 106.388,18 pontos.