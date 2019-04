São Paulo — A bolsa paulista recuava na manhã desta quinta-feira, 11, com agentes do mercado monitorando as declarações das autoridades em cerimônia de 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e Previdência ainda no radar.

Às 10:07, o Ibovespa caía 0,15 por cento, a 95.808,64 pontos.