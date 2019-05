São Paulo — A bolsa paulista retornava do feriado com o Ibovespa em queda logo após a abertura do pregão desta quinta-feira, com os primeiros negócios marcados por ajustes ao movimento de ADRs (American Depositary Receipt, um instrumento que permite que os investidores comprem ações de empresas de fora do país) brasileiros na véspera, enquanto as atenções seguem voltadas para a articulação política em torno da reforma da Previdência.

Às 10:09, o Ibovespa caía 0,75 por cento, a 95.630,19 pontos.