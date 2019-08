São Paulo — A bolsa paulista começava a sexta-feira no vermelho, em meio uma nova escalada nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e China, após Pequim anunciar tarifas retaliatórias, enquanto agentes financeiros aguardam a fala do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole.

Às 10:13, o Ibovespa caía 1,11 %, a 98.899,15 pontos.