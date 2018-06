Ibovespa perde patamar dos 71 mil pontos, contaminado por cena externa

São Paulo – O Ibovespa inicia os negócios em baixa nesta sexta-feira, 15, e, logo de cara, já perdeu o patamar dos 71 mil pontos, contaminado pelo sinal negativo das bolsas internacionais e pela desvalorização das commodities. A deterioração do ambiente para ativos de risco no mundo está ligada à divulgação por parte dos Estados Unidos de detalhes sobre as novas tarifas impostas sobre US$ 50 bilhões em produtos chineses.

Pouco antes do fechamento deste texto, o Ministério do Comércio da China prometeu retaliação imediata e na mesma magnitude.

Em Wall Street, além da cautela diante do conflito comercial entre EUA e China, os índices futuros de Nova York ampliaram as perdas e renovaram mínimas, depois que a produção industrial norte-americana mostrou queda de 0,1% em maio ante abril, contrariando a previsão de alta de 0,2%.