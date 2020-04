Ibovespa oscila sem viés definido com incertezas sobre coronavírus

O Ibovespa oscilava sem direção definida na manhã desta quarta-feira, 8, com os investidores atentos à evolução do coronavírus covid-19 no mundo e aos desdobramentos da política interna. Às 10h38, o principal índice brasileiro de ações subia 0,28% e marcava 76.571,78 pontos.

O movimento reflete as incertezas no cenário global, após o número de mortes pela doença em um único dia ter batido recorde no estado de Nova York. O estado é o mais atingido pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 4 mil vítimas fatais, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O aumento do número de casos no Reino Unido e a quantidade de mortos voltando a subir na Espanha, também adicionam mais dúvidas sobre a contenção da pandemia.

Na China, os investidores também estão preocupados com uma possível segunda leva de infectados, com o aumento de casos “importados” registrados nesta semana. Por lá, o índice Xangai Composto fechou em leve queda de 0,19%, também com dúvidas sobre a doença no radar.

Jason Vieira, economista-chefe da Infinity, vê a piora das estatísticas sobre a doença como o principal movimento contrário no mercado. “Teve a piora dos números e isso acabou mexendo”, disse.

No início da semana, as principais bolsas de valores do mundo tiveram fortes valorizações, com os sinais de que o pico da doença poderia ter passado. Entre segunda e terça, o Ibovespa acumulou alta de 9,8%.