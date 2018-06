Ibovespa ensaia recuperação e sobe; política segue no radar

São Paulo – A bolsa brasileira ensaiava uma recuperação no começo desta semana, com o Ibovespa em leve alta após quatro semanas de queda, tendo como pano de fundo um quadro relativamente positivo em praças acionárias no exterior, enquanto investidores também repercutem nova pesquisa sobre a disputa presidencial no Brasil.

Às 11:34, o Ibovespa subia 0,06 por cento, a 72.983,73 pontos. O volume financeiro era de 2,19 bilhões de reais.

Na semana passada, o índice acumulou perda de 5,6 por cento, maior declínio semanal desde maio de 2017. Foi também a quarta semana de queda, tendo acumulado no período queda de 14,4 por cento.

No exterior, o MSCI de ações de mercados emergentes tinha elevação de X por cento, enquanto o dólar tinha pequena variação ante uma cesta de moedas e os preços do petróleo mostravam leve queda. Em Wall Street, o S&P 500 subia X por cento.

Do quadro doméstico, repercutia pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo no fim de semana, mostrando um cenário eleitoral ainda sem definições.

Em nota a clientes, com análise gráfica, a Santander Corretora escreveu que o Ibovespa iniciou uma tendência de queda no curto prazo e encontra-se em seu menor patamar no ano.

“Desse modo, caso o fluxo vendedor se mantenha, o indicador deverá testar o suporte de longo prazo em 70.800 pontos. Do lado da alta, uma possível retomada do ímpeto comprador poderá levar o índice em direção à sua resistência de curto prazo localizada em 78.500 pontos”, afirmou.

Para a equipe da corretora Planner, a semana começa sem nenhuma alteração no quadro geral, “ou seja, as preocupações são as mesmas e a B3 poderá novamente ter um dia de volatilidade, dependendo do mercado de câmbio e do fluxo de estrangeiros”.

Destaques

– B2W e VIA VAREJO subiam cerca de 6 e 5 por cento, com o setor de varejo com forte presença no comércio eletrônico na ponta positiva do Ibovespa. Em nota a clientes, a equipe da Brasil Plural disse que conversas recentes com a gestão da Via Varejo sugerem que os impactos da greve dos caminhoneiros não devem ofuscar o crescimento consistente das vendas mesmas lojas dos últimos trimestres, e a empresa deve se beneficiar dos eventos da Copa do Mundo.

– GOL valorizava-se em 3 por cento, encontrando suporte na relativa trégua do fortalecimento do dólar ante o real e na queda dos preços do petróleo. No setor, AZUL , que não está no Ibovespa, subia 4,3 por cento, tendo ainda no radar dados de tráfego de maio, com alta de 14 por cento na demanda por voos, puxada por voos internacionais.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 0,85 e 1 por cento, respectivamente, favorecidas pelo ambiente mais positivo no pregão como um todo, após recuos fortes nas últimas semanas, apesar da queda dos preços do petróleo.

– VALE avançava 0,9 por cento, apesar do recuo do preço do minério de ferro à vista na China. No radar estava reportagem da agência Bloomberg de que a mineradora chegou a um acordo de 700 milhões de dólares para vender produção futura de cobalto. A companhia também informou que recebeu autorização para a construção de mina subterrânea no complexo de Voisey’s Bay, no Canadá.

– CVC BRASIL perdia 4,5 por cento, maior queda do Ibovespa, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan, em que os analistas cortaram a recomendação das ações operadora de turismo para ‘underweight’ ante ‘neutra’, com novo preço-alvo de 47 reais para dezembro de 2019 ante 36 reais para dezembro de 2018, de acordo com relatório enviado a clientes.

– BRMALLS perdia 1,8 por cento, também destaque negativo do dia. Estrategista do Itaú BBA excluíram as ações da administradora de shopping centers de sua carteira TOP 5.