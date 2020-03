Ibovespa sobe após Fed cortar juros

São Paulo – Depois chegar a ficar no terreno negativo com expectativa de sinais claros de redução de juros frustradas depois da reunião dos bancos centrais do G7 (grupo das principais economias do mundo), o Ibovespa passou a subir forte com o corte 0,5 ponto percentual na taxa de juros americana. Às 12h11, o principal índice da B3 subia 1,43% e ficava em 108.152 pontos.

“Atitudes falam mais do que palavras”, afirmou Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset. O executivo se refere à decisão do banco central americano de impulsionar a economia, ameaçada pelos impactos do coronavírus.

Mais cedo, autoridades dos bancos centrais das sete principais economias do mundo (grupo chamado G7) afirmaram, em comunicado, que vão acompanhar os efeitos do coronavírus, sem dar mais detalhes sobre as medidas que podem ser tomadas.

“Talvez o mercado estivesse esperando um pouco mais de objetividade e menos promessas”, disse Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

Embora também tenha visto falta de clareza no comunicado, Adriano Candreva, sócio da Portofino Investimentos, considerou a reunião favorável. “Só o fato de eles terem feito a teleconferência foi superpositivo. Cada país tem uma realidade específica, então já era esperada certa falta de objetividade”, comentou.

Lá fora, as bolsas internacionais subiam após a decisão do Federal Reserve. O índice americano S&P 500 chegou a subir 0,55% enquanto o europeu Stoxx 600 avançou 2,24%. “Boa parte desse movimento veio dos investidores que estavam vendidos [apostavam na baixa] e deram ‘stop’ [encerraram] as operações. Tanto é que os índices reduziram a alta”, disse Spyer.

Decisão do Fed

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira (03) um corte emergencial de 0,50 ponto percentual na taxa de juros americana, que foi para a faixa de 1% a 1,25%, para conter o potencial estrago do surto de coronavírus no país. O movimento veio antes mesmo da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) de 17 a 18 de março.

Economistas já contavam com essa possibilidade. Na sexta-feira (28), Jerome Powell, chefe da instituição, deixou a porta aberta para isso. Sua declaração foi seguida, nesta segunda, por falas semelhantes dos bancos do Japão e Reino Unido.