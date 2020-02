São Paulo — A bolsa paulista começava a segunda-feira com o Ibovespa levemente em queda, tendo de pano de fundo a fraqueza de bolsas no exterior, com BB Seguridade sob os holofotes após divulgação de resultado trimestral e projeções para 2020.

Às 10:08, o Ibovespa caía 0,21 por cento, a 113.532,81 pontos.