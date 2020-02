Ibovespa sobe puxado por exterior positivo

A Bolsa subia nesta quarta-feira (19) puxada pelo ambiente positivo no exterior. Parte disso se deu graças às notícias de que as fábricas chinesas estão voltando a produzir depois de ficarem paradas por mais 20 dias em razão do risco de contaminação poe coronavírus. Com isso, as principais bolsas da Ásia fecharam em alta.

Por aqui, o Ibovespa avançava 0,94% às 11h46 e ficava em 116.060,08 pontos. A maior valorização do índice era da resseguradora IRB Brasil, que subia 4,13% após a empresa reportar que, no quarto trimestre de 2019, seus lucros cresceram 69,5% na comparação anual.

Nos Estados Unidos, o clima de otimismo fez com que o índice Nasdaq Composite abrisse em recorde.