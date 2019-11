São Paulo — O Ibovespa mostrava indefinição na primeira meia hora de negócios nesta quinta-feira, após duas quedas consecutivas, em semana encurtada por feriado nacional, com balanços trimestrais ditando o ritmo dos negócios enquanto as negociações comerciais entre EUA e China continuavam no radar dos investidores.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,15%, aos 105.901,40 pontos, depois de já subir mais cedo.