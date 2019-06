São Paulo — A bolsa paulista mantinha o viés positivo nos primeiros negócios desta quarta-feira, tendo de pano de fundo ganhos em praças acionárias no exterior, com as ações da Gol entre as maiores altas após dados prévios de tráfego em maio, enquanto agentes financeiros monitoram a pauta política em Brasília.

Às 10:15, o Ibovespa subia 0,09 %, a 97.463,63 pontos.