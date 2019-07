Ibovespa ignora indefinição sobre reforma e volta aos 102 mil pontos

Apesar do ambiente incerto em torno da data de votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, os investidores seguem confiantes de que o trâmite vai ocorrer antes do recesso parlamentar, em 18 de julho.

O forte avanço do Ibovespa nesta quarta-feira (3) é um dos indicativos dessa aposta. O índice da bolsa paulista subiu 1,43%, aos 102.043 pontos, recuperando as perdas da véspera e em dia de viés positivo nos mercados do exterior.

Na mesma toada, o dólar fechou em queda nesta quarta, na esteira da desvalorização global da moeda norte-americana, intensificada no Brasil pelo maior otimismo quanto ao andamento da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O real teve o melhor desempenho numa lista de cerca de 30 pares do dólar.

Reforma deve ter terceira versão

O parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deverá ter uma terceira versão e, com isso, a votação não deve mais ser feita pelo colegiado nesta quarta, segundo deputados envolvidos.

Os ativos financeiros no Brasil devem continuar bastante sensíveis a notícias da tramitação da reforma, principalmente no que diz respeito às chances de votação na comissão especial e no plenário na próxima semana, escreveu o BTG Pactual.

Para a Brasil Plural, a conclusão da votação da reforma até o final desta semana na comissão passa a ser um desafio, o que poderá comprometer o plano do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de encerrar a tramitação da reforma no plenário da casa antes do recesso parlamentar.

Gol e Via Varejo avançam quase 10%

As ações da companhia aérea GOL subiram quase 10% na tarde desta quarta-feira (3), depois que analistas do Goldman Sachs elevaram para “compra” a recomendação para as ações da empresa, com preço alvo de R$ 43,20.

Segundo o banco, a aérea deve ser a maior beneficiária do aumento na receita no mercado doméstico com a suspensão das operações da Avianca Brasil. Os analistas concluíram que o mercado não parece estar precificando totalmente a perspectiva de melhora nas margens das aéreas para os próximos 12 meses.

As ações da rede de móveis e eletrodomésticos VIA VAREJO também saltaram, dando sequência à valorização recente, com expectativas relacionadas à mudança no comando da rede de móveis e eletrodomésticos. Desde que o veterano do varejo Michael Klein foi eleito para a presidência do conselho de administração, no último dia 26 de junho, os papéis acumulam alta de mais de 15%.

Índices de Wall Street tocam novos recordes

No exterior, a sessão foi mais curta em Wall Street em razão do feriado na quinta, com os mercados ainda apoiados na perspectiva de cortes de juros pelo Federal Reserve. Cada um dos principais índices dos EUA encerraram em níveis recordes.

O Dow Jones subiu 0,67%, a 26.966 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,666328%, a 2.993 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,68%, a 8.164 pontos.