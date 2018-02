Ibovespa ganha força com destaque para ações da Eletrobras

São Paulo – O principal índice acionário da B3 ensaiava uma recuperação no início da tarde desta terça-feira, após uma abertura mais negativa, com as ações da Eletrobras em forte alta após o governo colocar a privatização da elétrica na pauta da agenda alternativa à reforma da Previdência.

Às 12:48, o Ibovespa subia 0,71 por cento, a 85.392 pontos. O giro financeiro era de 4,3 bilhões de reais.

O mercado abriu mais negativo, após ganhos recentes e com investidores digerindo a decisão do governo federal, de desistir da reforma da Previdência e priorizar medidas alternativas, mas passou a buscar uma retomada de fôlego, com investidores minimizando o impacto negativo, uma vez que já eram crescentes as apostas de que a proposta de mudanças da Previdência não avançariam este ano.

Entre as medidas destacadas pelo governo está a privatização da Eletrobras, o que impulsionava suas ações, com as ON avançando 7,33 por cento e as PNB em alta de 8 por cento.

Itaúsa tinha alta de 3,2 por cento, após a holding controladora do Itaú Unibanco e de outras empresas reportar lucro líquido consolidado de 1,997 bilhão de reais no quatro trimestre, alta de 4,9 por cento ante mesma etapa de 2016.

Na ponta negativa, GPA PN era um dos destaques, com queda de 4,7 por cento. No radar estavam as mudanças no comando anunciadas na véspera, assim como os números para o quarto trimestre, que vieram um pouco abaixo do esperado por analistas.