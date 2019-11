São Paulo — O Ibovespa não mostrava tendência clara nos primeiros negócios desta terça-feira, com o pacote econômico do ministro da Economia Paulo Guedes ocupando a atenção dos investidores, enquanto novos avanços das negociações comerciais entre EUA e China também marcam presença na pauta do dia.

Às 10:09, o Ibovespa caía 0,09%, a 108.681,40 pontos.