Ibovespa fecha no azul com foco em articulações para disputa eleitoral

São Paulo – A bolsa brasileira fechou em alta nesta sexta-feira, sustentada pelos ganhos das ações de bancos e da estatal Petrobras, em um pregão em que as atenções se dividiram entre as articulações no cenário político para as eleições presidenciais de outubro e o noticiário corporativo.

Conforme dados preliminares, o Ibovespa subiu 1,24 por cento, encerrando a 78.447,29 pontos. Na semana, o principal índice acionário da B3 acumulou ganho de 2,4 por cento. O giro financeiro somava 12,05 bilhões de reais.