Ibovespa fecha em queda pressionado por blue chips; Vale cai 3%

São Paulo – O principal índice de ações da B3 fechou em em queda na tarde desta segunda-feira, conforme as ações da Petrobras passaram a recuar e os papéis de bancos privados e da Vale ampliaram as perdas, apesar do cenário ainda positivo em Wall Street.

O Ibovespa caiu 1,5 por cento, 81.836 pontos. Na primeira etapa da sessão, no melhor momento, subiu quase 1 por cento.

O volume financeiro somou 20,778 bilhões de reais, inflado pelo vencimento de opções sobre ações, que totalizou 8,137 bilhões de reais.