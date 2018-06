Ibovespa fecha em queda pressionado por bancos e renova mínima do ano

São Paulo – O Ibovespa, principal índice de ações da B3, fechou em queda nesta quinta-feira, renovando a mínima do ano, com bancos respondendo pela maior pressão de baixa, conforme o mercado brasileiro segue enfraquecido pela maior percepção de risco com o quadro macroeconômico e cenário político-eleitoral no país.

No fechamento, de acordo com dados preliminares, o Ibovespa acusou queda de 0,69 por cento, a 71.626 pontos, nova mínima de fechamento para o ano. O volume financeiro da sessão somava 10,27 bilhões de reais.