São Paulo – O principal índice do mercado acionário brasileiro fechou em queda nesta terça-feira, em meio à cautela dos agentes financeiros antes do julgamento pelo STF de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa recuou 0,23 por cento, a 84.467 pontos. Mais cedo, o índice subiu 0,88 por cento no melhor momento. O volume financeiro do pregão somava 7,6 bilhões de reais.