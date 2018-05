Ibovespa fecha em queda pelo 3º dia com exterior negativo e greve

São Paulo – O mercado acionário brasileiro caiu pelo terceiro pregão seguido nesta sexta-feira, com o Ibovespa fechando no menor patamar desde janeiro, em meio a um ambiente externo negativo e com a greve dos caminhoneiros adicionando preocupações, dado o impacto em operações de diversas companhias e no quadro político.

Segundo dados preliminares, o Ibovespa recuou 1,69 por cento, a 78.768 pontos. Na semana, o indicador acumulou baixa de 5,19 por cento, conforme pré-ajuste de fechamento. O volume financeiro da sessão somava 11,54 bilhões de reais.