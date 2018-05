São Paulo – O principal índice de ações da B3 fechou em queda nesta segunda-feira, após registrar ganhos na maior parte da sessão, conforme as bolsas norte-americanas reduziram alta, com as ações da Eletrobras liderando as perdas em meio a preocupações sobre a privatização da estatal elétrica.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 0,5 por cento, a 82.699 pontos. O volume financeiro da sessão somava 8,35 bilhões de reais.