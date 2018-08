Ibovespa fecha em queda de quase 3% com aversão a risco e eleição

São Paulo – A semana acabou com forte queda na bolsa paulista nesta sexta-feira, pressionada pela maior aversão a risco no mercado global, em meio a uma bateria de notícias corporativas, incluindo explosão em unidade da Usiminas e prejuízo bilionário da BRF, além de permanentes receios com o panorama eleitoral.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou em baixa de 2,82 por cento, a 76.550,08 pontos. O volume financeiro somava 11,56 bilhões de reais.

Na semana, em que todos os pregões encerraram em baixa, o Ibovespa acumulou queda de 6 por cento, também conforme dados pré ajuste de fechamento, quebrando uma sequência de seis semanas de ganhos.