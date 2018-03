São Paulo – O principal índice de ações da B3 fechou em queda nesta quinta-feira e abaixo dos 85 mil pontos, com as ações da Petrobras entre as maiores pressões negativas após divulgação de balanço com prejuízo.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,24 por cento, a 84.988 pontos. O volume financeiro do pregão somava 9,885 bilhões de reais.

(Edição de Raquel Stenzel)