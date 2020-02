Ibovespa fecha em queda de 1,18% com surto de coronavírus

O principal índice da bolsa paulista caiu ​nesta sexta-feira, conforme o surto de coronavírus na China seguiu adicionando volatilidade e ditando realização de lucros.

Segundo dados preliminares de fechamento, O Ibovespa fechou em baixa de 1,18%, a 113.832,97​ pontos. O giro financeiro da sessão somou 22,5 bilhões de reais.

Nas pontas, BB Seguridade ​ subiu 1,5%, e IRB Brasil Re teve baixa de 7%.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, Itaú Unibanco ganhou 1,38%. Bradesco teve ganho de 1,26%. Banco do Brasil registrou evoluiu 0,12% e Santander Brasil avançou 1,23%.

Vale fechou em baixa de 2,33% e Petrobras PN cedeu 0,75% e Petrobras ON subiu 0,58%.

Agora, o Ibovespa acumula desvalorização de 1,56% no ano. O índice está 8,9% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa sobe 20,7%.