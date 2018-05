São Paulo – A bolsa paulista fechou em queda nesta quinta-feira, com o Ibovespa pressionado pelo tombo de mais de 10 por cento das ações da Petrobras, com o temor de investidores pelo risco de interferência política na companhia, após decisão de reduzir o preço do diesel por causa dos protestos dos caminhoneiros.

Segundo dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,04 por cento, a 80.027 pontos. O volume financeiro da sessão somava 15,6 bilhões de reais.